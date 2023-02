Interviu cu Ioana Ciocan, curator şi organizator Art Safari Bucurestiul a ajuns pe harta mondiala a oraselor vizitate expres pentru expozitiile de arta, iar asta inseamna ca traseele care aduc operele din diverse parti ale lumii catre Capitala sunt parte din trasee secrete, pazite de forte de ordine si organizate la minut. O astfel de expozitie care reuneste arta contemporana – arta facuta de generatia Z pentru generatia Z, impresionisti spanioli si o retrospectiva Ion Theodorescu-Sion s-a deschis in centrul Capitalei. Zeci de milioane de euro e valoarea acestei noi editii Art Safari. Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

