Președintele Federației Romane de Gimnastica, Carmencita Constantin, e decisa sa readuca gimnastica unde a fost in trecut, pe podiumurile marilor competiții. Anul 2022 este unul foarte important pentru gimnastica romaneasca, un sport aflat in cautarea gloriei pierdute. Carmencita Constantin, președintele Federației Romane de Gimnastica, spune ca procesul de reconstrucție a acestui sport a inceput, iar o prima masura este chiar modificarea modului de alcatuire a loturilor naționale, acolo unde nu mai exista senatori de drept. ”Nu mai exista senatori de drept in loturile naționale. Era o necesitate,…