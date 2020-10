Stiri pe aceeasi tema

- Un cutremur de suprafata cu magnitudinea 4,2 s-a produs in noaptea de joi spre vineri, la ora locala 0:39, in zona Moldovei, judetul Vaslui, potrivit datelor Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pamantului (INCDFP). Cutremurul a avut loc la o adancime de 8 kilometri, in apropierea…

- Alexandru Muraru a fost desemnat de catre PNL Iasi sa ocupe prima pozitia pe lista partidului la alegerile pentru Camera Deputatilor.“Astazi, Biroul Politic Judetean al PNL Iasi m-a desemnat oficial sa ocup prima pozitie pentru Camera Deputatilor la alegerile parlamentare de pe data de 6 decembrie.…

"Astazi, Biroul Politic Judetean al PNL Iasi m-a desemnat oficial sa ocup prima pozitie pentru Camera Deputatilor la alegerile parlamentare de pe data de 6 decembrie. Le multumesc colegilor mei din Biroul Politic Judetean, presedintilor de organizatii si liderului PNL Iasi, Costel Alexe, pentru aceasta…

- Orange Belgia, filiala locala a companiei de telecomunicații franceze, a anunțat vineri ca a ales echipamentul Nokia pentru a-și reînnoi rețelele existente și dezvolta viitoarea sa rețea 5G, transmite Reuters.Agenția Reuters a relatat joi ca operatorul telecom belgian și compania rivala…

- A fost realizata o platforma pe care oricine o poate accesa pentru a obtine toate informatiile relevante ale alegerilor din Romania. Rezultate Vot este proiectat de Code for Romania in Civic Labs si dezvoltat pro-bono de catre voluntari. Iata harta cu prezenta la vot in judetul Iasi: Harta o puteti…

- O companie din Iași investește 300.000 de euro in prima prima linie de producție pentru manuși de unica folosința din polietilena din Romania. Investiția va genera și șapte noi locuri de munca și vizeaza o producție de 10 milioane de produse pana la finalul anului, potrivit Mediafax.Producator…

- PSD a anunțat ca depune luni, la Parlament, motiunea de cenzura - „Guvernul PNL - De la Pandemie la pande-mita generalizata”. Textul este semnat de 205 parlamentari social democrați care susțin ca reprezentanții Guvernului și-au pierdut iremediabil credibilitatea în modul în…

- „Daca s-ar fi vrut, cu siguranta astazi am fi avut rezolvata problema autostrazii si cea a variantei ocolitoare", a declarat ieri liderul PNL Iasi, Costel Alexe, intr-o conferinta de presa. „Comisia Europeana nu are rabdare cu Romania", a adaugat el, precizand ca proiectele finantate cu cele 79,9 miliarde…