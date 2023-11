Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Primariei Orașului Sovata a atribuit, in data de 1 noiembrie 2023, societații Azimut Com SRL Acațari, un contract in valoare de 2.044.765 de lei, fara TVA, pentru execuția lucrarilor in cadrul obiectivului de investiție "Inființarea unui centru de colectare prin aport voluntar in orașul Sovata,…

- Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) prin Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justa, a publicat Ghidul solicitantului pentru apelurile de proiecte care vizeaza finanțarea IMM-urilor din județul Mureș, dar și alte cinci județe din țara. Sunt puse la dispoziție peste…

- 21 de tauri au participat sambata, 7 octombrie, la cea de-a XXI-a ediție a „Paradei Taurilor" de la Sangeorgiu de Mureș, eveniment cu o tradiție unica in Romania, organizat anual de catre societatea zootehnica de ameliorare și genetica Semtest BVN Mureș. Parada se afla, de asemenea, și pe agenda Federației…

- Compania de Drumuri a scos la licitație doua contracte cu o valoare totala de 86 milioane lei pentru supervizarea loturilor din PNRR (aproape 60 km.) Pentru Lotul 3, Leghin-Targu Neamț, contract de proiectare și execuție semnat pe 20 septembrie cu UMB, contractul pentru supervizarea lucrarilor are o…

- Potrivit ISU Mureș, au fost primite doua apeluri la 112 prin care era semnalata prezența unui miros puternic in zona. In urma verificarilor efectuate de specialiștii ISU Mureș, nu a fost detectata prezența vreunei substanțe iritante in aer. Cauzele sunt necunoscute, precizeaza ISU Mureș, iar in prezent…

- Un echipaj CRBN face verificari la Poligonul din Sangeorgiu de Mureș, in urma unor posibile trageri cu substanțe iritante, au declarat pentru Radio Tg.Mureș, reprezentanții ISU Mureș. Competițiile din cadrul turneului de fotbal juvenil Cupa Kinder au fost intrerupte timp de 40 de minute. In aceste momente,…

- Primarul comunei Balaușeri, Varga Andras Adorjan, a semnat, in urma cu cateva zile, la București, in prezența ministrului Dezvoltarii, Adrian-Ioan Veștea, un contract de finanțare in valoare de 13,5 milioane de lei, pentru proiectul "Alimentare cu apa in localitațile Balaușeri și Chendu, comuna Balaușeri,…

- Dinu Ciobota, primar al comunei Stanceni, a plecat prea devreme de pe aceasta lume, la 63 de ani. Considerat, pe buna dreptate, unul dintre cei mai experimentați primari din județul Mureș, Dinu Ciobota a facut totul pentru binele comunitatii pe care a gospodarit-o cu stradanie și mult suflet, din 1990…