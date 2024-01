Interventiile MAI, in ultimele 24 de ore. Amenzi, fapte ilegale, permise de conducere retrase In cursul zilei de ieri, structurile Ministerului Afacerilor Interne au intervenit la 3.979 de evenimente, 2.407 fiind circumscrise mentinerii ordinii publice, iar 1.572 fiind situatii de urgenta, potrivit unui comunicat din partea MAI. Conform sursei citate, la nivelul structurilor de politie au fost semnalate 733 de posibile infractiuni, peste 25 dintre acestea fiind sesizari din oficiu. Totodata, echipajele de ordine publica au prins in flagrant 172 de autori de infractiuni, care au savarsit ... Citeste articolul mai departe pe ziuaconstanta.ro…

