- Pompierii tulceni au fost solicitați in noaptea de vineri spre sambata pentru a interveni pe o nava sub pavilion Comores, acostata pe Brațul Tulcea la mila marina 36, pentru extragerea salvarea a șase marinari care se aflau in stare de inconștiența intr-un buncar al navei.

- Doi marinari romani au fost preluati de o ambarcatiune a ARSVOM seara trecuta dupa ce au cazut de la bordul unei nave pe o barja. Accidentul a avut loc in Dana 44 a portului Constanta. Potrivit ARSVOM, Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare a primit seara trecuta, in jurul orei 22:20, o…

- In cursul serii de ieri, prin apel la numarul unic de urgenta 112, salvatorii ISU Dobrogea au fost solicitati sa intervena la Harsova, km 252, pentru a executa cautari in cazul unui barbat in varsta de aproximativ 60 ani, posibil disparut in Dunare.La fata locului au fost alocate o autospeciala de stingere,…

- Politistii din cadrul Direcției Generale de Politie a Municipiului București (DGPMB) – Secția 26 Poliție au fost sesizați, miercuri dimineața, in jurul orei 06.00, prin sistem 112, cu privire la faptul ca o fetița ar fi cazut in raul Dambovița."Intrucat s-a constatat ca aspectele sesizate se confirma,…

- Unda de poluare formata pe Dunare in zona Celarevo din Serbia, la kilometrul 1287, a fost stopata inainte de a ajunge la granița Romaniei, a anunțat joi Administrația Naționala Apele Romane (ANAR). Reprezentanții ANAR susțin ca echipele de intervenție de la Apele Romane Banat sunt prezente inca din…