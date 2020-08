Stiri pe aceeasi tema

- Interveniție dificila la malul Marii Negre, un barbat de 50 de ani care se afla in vacanța la Saturn a fost la un pas de inec. Un salvamar a sarit in apa imediat dupa el, insa din cauza curenților extrem de puternici nu a reușit sa-l aduca la mal, in ajutor au sarit mai mulți turiști care au format…

- Recent cei doi insuraței, Cristi Borcea și Valentina Pelinel au fost surprinși petrecand cateva zile la malul marii, la hotelul pe care familia il deține in stațiunea Olimp. Valentina Pelinel prinsa fumand pe ascuns In plina pandemie Cristi Borcea și Valentina Penlinel au decis sa petreaca cateva zile…

- Salvatorii au intervenit astazi in zona hotelului Cerna din statiunea litorala Saturn. O persoana s a aflat in pericol de inec astazi, in apele Marii Negre, in statiunea Saturn, insa a fost salvata. Persoana respectiva, care este constienta, s a aflat in pericol in mare in zona hotelului Cerna. Sursa…

- Sambata, Romania a inregistrat un nou record de cazuri noi de coronavirus, numarul total ajungand la 43.678. Insa aceste cifre nu i-a impiedicat pe turisti sa se relaxeze la malul Marii Negre. Deși autoritațile au dat amenzi usturatoare in ultimele zile, oamenii continua sa ignore regulile.…

- Intervenție dificila in munții Fagaraș, unde un turist s-a ranit grav dupa ce a fost fugarit de un urs, el a fost preluat de un elicopter SMURD, a transmis Salvamont Sibiu.Misiune dificila in Fagaraș, pentru salvarea unui turist ranit la picioare. Barbatul care era intr-o expediție s-a speriat in momentul…

- Plaje ticsite de turisti in acest sfarsit de saptamana pe litoralul Marii Negre. In apa sau la sezlonguri, cei mai multi dintre turisti au uitat de regulile de protectie impotriva COVID-19.

- Aglomerație mare pe litoral, unde in acest weekens sunt așteptați nu mai puțin de 40.000 de turiști. Inca de vineri seara pe Autostrada Soarelui s-au format cozi uriașe. Aseara in Vama Veche petrecerile se țineau lanț, iar tinerii au uitat de masurile de prevenție. Și sambata dimineașa plajele de pe…

- Cosmin Olaroiu (51 de ani), antrenor in China, la Jiangsu Suning, a ales sa realizeze o investiție importanta in Romania: un complex de locuințe de lux, pe malul Marii Negre. Antrenorul roman a decis sa inoveze pe piața imobiliara și a investit peste 20 de milioane de euro intr-un proiect de lux in…