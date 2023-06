Interventie de urgenta la Costinesti! Un barbat inconstient, scos din lac

Stiri pe aceeasi tema

- Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea" al judetului Constanta organizeaza in perioada 12 14.06.2023, faza zonala a Competitiei nationale pentru descarcerare si acordare a primului ajutor calificat, cu desfasurarea probelor in parcarea apartinand mall ului VIVO SHOPPING CENTER, situat in…

- 10 ratuste, salvate de pompierii militari constanteni pe strada Milano din municipiu Interventie atipica pentru colegii de la Detasamentul de Pompieri "Slt. Fripis Marius Danielldquo;: au salvat zece bobocei de rata salbatica blocati intr o gura de scurgere a apei pluviale., informeaza ISU Dobrogea.…

- Intervenție de urgența pe lacul Siutghiol din Constanța de dimineața. Salvatorii au fost alertați ca o barca pescareasca s-ar fi scufundat. Intervenția s-a incheiat in urma cu o jumatate de ora. Barca a fost adusa la mal.

- Astazi, 23 aprilie 2023, la ora 10:44, Serviciul de Ambulanța Județean (SAJ) Vrancea a primit o solicitare pentru un barbat inconștient, aflat in interiorul unui autoturism, langa o stupina pe un camp, intre localitațile Bolotești și Ivancești. La solicitare s-a deplasat un echipaj SAJ de urgența tip…

- Pompierii militari suceveni au intervenit la mai multe situații de urgența pe parcursul nopții de miercuri spre joi, dar și joi dimineața, cand apelurile de urgența au continuat sa vina unul dupa altul.Pe timpul nopții, pompierii militari, alaturi de lucratori ai Comitetelor Locale pentru Situații ...

- Un barbat aflat la volan, in noaptea de duminica spre luni, fara permis de conducere si sub influenta alcoolului s-a rasturnat cu autoturismul in apropierea unui sens giratoriu de la intrarea in municipiul Constanta, potrivit Agerpres.Potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta "Dobrogea",…

- La data de 26 martie a.c., in jurul orei 17.00, politisti din cadrul Serviciului Rutier au fost sesizati cu privire la faptul ca pe DN39, la intersectia cu DC6, s a produs un accident rutier.Potrivit IPJ Constanta, politistii deplasati la fata locului au constatat ca impactul s a produs intre o bicicleta,…