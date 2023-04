Stiri pe aceeasi tema

- Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit cu doua autospeciale dotate cu modul de descarcerare pentru a scoate o femeie, in varsta de aproximativ 70 de ani, care a fost surprinsa sub un autoturism pe partea pietonala de pe strada Fabricii din municipiul Cluj-Napoca.Astfel, a fost…

- Articolul Intervenție in forța a pompierilor pentru stingerea unui incendiu la o locuința din Nehoiu se poate citi integral pe Stiri de Buzau . Un incendiu a izbucnit la o locuința din localitatea Basca Rozilei, orașul Nehoiu, iar Inspectoratul pentru Situații de Urgența „Neron Lupașcu” al județului…

- Din primele informații este vorba despre un incendiu la un panou electric produs la Școala nr.30 „Gheorghe Țițeica”. La locul solicitarii au fost trimise echipaje medicale de prim ajutor. Intervenția se afla in desfașurare. "S-au autoevacuat 734 de copii și 24 de profesori. Intervenim cu 2 mașini…

- Intervenție de urgența a pompierilor militari dupa ce o femeie și-a prins piciorul intr-o motosapa in timp ce lucra in gradina, in localitatea aradeana Sebiș. „Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit in aceasta dupa-amiaza, in jurul orei 14:15, in orașul Sebiș, cu o autospeciala pentru…

- Peste jumatate dintre cladirile in care functioneaza spitalele aflate in subordinea directa a Ministerului Sanatatii sunt mai vechi de 60 de ani, unele dintre ele fiind construite acum mai bine de un secol. Cu toate acestea, in ultimii noua ani Ministerul a directionat 75% dintre fondurile investite…

- Pompierii clujeni au intervenit in aceasta seara pentru stingerea unui incendiu care a cuprins in totalitate o anexa gospodareasca, ce se afla la 3 metri de casa, existand pericolul ca flacarile sa cuprinda și locuința. „Pompierii din cadrul Detașamentului 1 Cluj-Napoca au intervenit in aceasta seara…

- Un incendiu a izbucnit in aceasta dimineața intr-o cladire abandonata de pe strada Aurel Vlaicu din Arad. „Incendiu deșeuri menajere in municipiul Arad, str. Aurel Vlaicu, la fosta cladire Indagrara. Intervin pompierii militari ai Detașamentului Arad cu o autospeciala de stingere cu apa și spuma și…

- Pompieri ai Detașamentului Deva din cadrul ISU Hunedoara au intervenit astazi, cu puțin timp in urma, pentru a impiedica iminenta alunecare in prapastie a unui autoturism in care se afla o persoana, conducatorul auto, care s-a oprit din deplasare pe porțiunea de drum Caprioara – Mintia din municipiul…