Intervenție a salvamontiștilor pentru primul ajutor dat unei turiste căzute la Canionul 7 Scări (FOTO) O clipa de neatentie si o zi placuta de vacanta se poate transforma in cosmar. S-a intamplat, astazi, la Canionul 7 Scari. In incercarea de a prinde un unghi deosebit pentru poza, o persoana s-a prabușit de pe platforma a 2-a din canionul 7 Scari. Victima a suferit o fractura la maleola dreapta, insa diagnosticul final va fi stabilit la spital. Personalul parcului de aventura a intervenit prompt, iar echipa din care a facut parte și un reprezentant al Serviciului Salvamont Brașov a transportat turistul pana la medicii de la SMURD, care au facut și ei un efort considerabil pentru a ajunge cat mai… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- O clipa de neatentie si o zi placuta de vacanta se poate transforma in cosmar. S-a intamplat, astazi, la Canionul 7 Scari. In incercarea de a prinde un unghi deosebit pentru poza, o persoana s-a prabușit de pe platforma a 2-a din canionul 7 Scari. Victima a suferit o fractura la maleola dreapta, insa…

- Rata de infectare cu noul coronavirus pe fiecare localitate din Romania a fost publicata de Ministerul Sanatații. Documentul Ministerului Sanatații, cu datele pe baza carora fiecare școala decide scenariul din 14 septembrie, se regasește in tabelele de mai jos. Ministrul Sanatații, Nelu Tataru, a declarat…

- Rata finala de promovare, inregistrata in sesiunea august-septembrie a examenului național de bacalaureat 2020, dupa soluționarea contestațiilor, este de 31,7%, in creștere cu peste doua procente, in raport cu sesiunea august-septembrie 2019. Comparativ cu rata de promovare generata de rezultatele inițiale…

- Un tanar in varsta de 18 ani, care era angajat in traversarea str. Calea Fagarașului din orașul Ghimbav a fost surprins și accidentat de catre un autoturism. Victima a fost preluata și transportata la spital pentru ingrijiri medicale de specialitate. „Conducatorul auto a fost testat cu aparatul etilotest…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a fost solicitat sa intervina pentru acordarea primului ajutor in cazul unui accident rutier care a avut loc pe DN 73, intre Cristian si Brașov. Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Brașov, plt. major Luiza Danila, sunt doua autoturisme implicate…

- A fost nevoie de interventia Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta Valcea pentru salvarea a doi soti din Constanta.Femeie de aproximativ 35 ani si cca.60 kg aflata la cca 30 minute de Cascada Scorus a suferit o trauma la glezna. Intervin SMURD Brezoi si Salvamont.Femeia accidentata langa cascada…

- Inspectoratul pentru Situații de Urgența (ISU) Brașov a avut in aceasta dimineața o inntervenție in Piața Sfatului, cel mai probabil pentru a acorda a ajutor creunei persoane in varsta. La acțiune au participat echipajele de intevenție cu o autoscara, un modul de descarcerare și paramedicii de la SMURD,…