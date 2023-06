Stiri pe aceeasi tema

- In urma activitaților de cautare efectuate de echipe formate din polițiști, jandarmi, lucratori silvici și voluntari din localitatea Ungurei, cele doua persoane ratacite intr-o padure de pe raza comunei Șpring, au fost gasite, intr-o zona impadurita de pe raza localitații Ungurei. Este vorba de doi…

- Polițiștii și jandarmii au fost alertați prin apel la numarul de urgența 112 cu privire la doua persoane adulte care s-au ratacit in timp ce se aflau intr-o expediție de cules ciuperci in padurea din comuna Șpring. Echipajele de intervenție s-au mobilizat rapid și au inceput operațiunile de cautare…

- Persoane ratacite in padure, in zona comunei Șpring. Se aflau la cules de ciuperci Doua persoane sunt cautate de echipaje de intervenție, dupa ce au cerut ajutor, fiind ratacite intr-o zona de padure. Polițiștii și jandarmii intervin pe raza comunei Șpring de unde a fost semnalat, prin 112, faptul ca…

- Intervenție de urgența in comuna Șpring: Doua persoane, ratacite in timpul culesului de ciuperci Intervenție de urgența in comuna Șpring: Doua persoane, ratacite in timpul culesului de ciuperci Polițiștii și jandarmii au fost alertați prin apel la numarul de urgența 112 cu privire la doua persoane adulte…

- La nivel de județ, a avut loc noua acțiune comuna a polițiștilor pentru combaterea faptelor infracționale și pastrarea unui climat de ordine și siguranța publica. In data de 22 iunie, polițiștii Secției nr. 1 Poliție Rurala Zalau, impreuna cu polițiștii Serviciului de Ordine Publica, cei din cadrul…

- CITESTE SI Protest al sindicatelor din Educatie – Peste 10.000 de persoane s-au strans pentru a sustine revendicarile - Lider sindical: Tacerea inseamna acceptare 12:46 0 O adolescenta din judetul Sibiu si-a inscenat rapirea, din cauza unor neintelegeri cu parintii -Ea le-a trimis inclusiv un bilet…

- Accident pe strada Principala din Cojasca. Din primele date oferite de IPJ Dambovița, un autoturism condus de o femeie de 33 de ani, ar fi parasit partea carosabila, intrand intr-un șanț. In urma impactului, a rezultat ranirea ușoara a 3 persoane. La fata locului a acționat Garda Cornești cu o autospeciala…