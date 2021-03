Stiri pe aceeasi tema

- Sub supravegherea Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 5, polițiști ai Secției 24 din cadrul Direcției Generale de Poliție a Municipiului București au pus in aplicare 5 mandate de percheziție domiciliara intr-un dosar penal in care se efectueaza cercetari sub aspectul savarșirii infracțiunii…

- Barbatul agresat in timpul unui interogatoriu de trei polițiști de la Secția 16 a fost cercetat la momentul incidentului pentru ultraj, pentru ca a atacat echipajul de poliție, transmitea Poliția Capitalei in 2018. De asemenea, instituția s-a sesizat din oficiu și cu privire la o intervenție abuziva…

- O femeie și iubitul ei au fost injunghiați de fostul prieten al femeii, marți, intr-un bloc din Capitala. Polițiștii il cauta pe autor, informeaza Mediafax.Poliția Capitalei a fost sesizata prin apel la numarul de urgenta 112, dupa ce doua persoane, o femeie și un barbat, iubiți, au fost atacati cu…

- Bebelușul gasit, miercuri seara, intr-o punga de o femeie este internat in prezent la Spitalul Marie Curie din București. Surse din ancheta spun ca baiatul a fost abandonat imediat dupa naștere, relateaza ObservatorNews. Intre timp polițiștii incearca sa o gaseasca pe mama copilului.Copilul a fost abandonat…

- Marti seara, prin apel 112, Direcția Generala de Politie a Municipiului București a fost sesizata ca in fața unui bloc din sectorul 3, intr-o punga, a fost gasit un nou nascut. Potrivit unui comunicat al Politiei Capitalei, la fața locului s-au deplasat, de urgența, polițiști din cadrul Secției…

- In ultimele trei zile polițiștii și jandarmii din București au facut controale in zone aglomerate și centre comerciale, din Capitala. Agenții au dat amenzi in valoare de 75.000 de lei a transmis Poliția Capitalei.Au fost controale de amploare in acest weekend in centrele comerciale din București, iar…

- Intervenție ca-n filmele de acțiune pentru trei indivizi fara masca. Polițiștii i-au pus la pamant, dupa ce oamenii au devenit agresivi pentru ca li s-a atras atenția ca nu au voie sa consume alcool pe strada și ca risca sa fie amendați pentru lipsa maștilor de protecție, relateaza Digi24. Scenele au…

- Polițiștii au facut azi-noapte primele audieri in cazul de la Spitalul Victor Babes din București, unde o pacienta ar fi fost deconectata de la aparate de un brancardier. Angajatul a fost deja audiat, joi seara, a anunțat, vineri, Poliția Capitalei. Ancheta a fost preluata de Parchetul de pe langa Tribunalul…