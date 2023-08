Pompierii au fost solicitați sa intervenia pe raza localitații Potlogi, raul Argeș, in cazul unei persoane inecate, care fusese extrasa din apa de catre localnici. La fața locului s-au deplasat un echipaj SMURD și o autospeciala de intervenție de la Garda Potlogi, impreuna cu un echipaj SAJ DB. Odata ajunse la locul solicitarii, echipajele au [...] Articolul Intervenția elicopterului SMURD in cazul unui barbat inecat in raul Argeș, comuna damboviteana Potlogi a aparut prima data pe Ziarul Dambovita - .