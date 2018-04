Stiri pe aceeasi tema

- Doua elicoptere intervin, sambata seara, pentru a stinge incendiul izbucnit intr-o padure de pin din Parcul National Domogled – Valea Cernei, din judetul Caras-Severin, care nu s-a mai extins, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Incendiul din Parcul National Domogled – Valea Cernei, izbucnit la o padure de pin, se manifesta pe o suprafata dubla decat cea initiala, de aproximativ doua hectare, iar cele doua elicoptere solicitate nu pot interveni pentru ca este imposibila decolarea din cauza vantului.

- Forte din mai multe judete intervin, sambata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Parcul National Domogled - Valea Cernei, in sprijin fiind solicitate si doua elicoptere. "Un turist a anuntat,...

- Forte din mai multe judete intervin, sambata, pentru stingerea unui incendiu izbucnit in Parcul National Domogled - Valea Cernei, in sprijin fiind solicitate si doua elicoptere. "Un turist a anuntat, vineri, in jurul orei 15,00, un incendiu in zona orasului Baile Herculane, in Parcul National Domogled-Valea…

- Pana luni seara, la Arefu - Arges, unde vegetatia uscata arde de duminica langa Cetatea Poenari, au fost executate nu mai putin de 49 de misiuni de stingere cu ajutorul elicopterelor dotate cu dispozitive Bumbi Bucket. Marti dimineata, actiunile de interventie pentru lichidarea incendiului au fost reluate.

- – in primele 24 de ore de la izbucnirea incendiului s-a actionat cu forte importante de la ISU, Serviciul Voluntar Asau, Ocolul Silvic Asau si jandarmi Luni dimineata, 16 pompieri militari, cu trei autospeciale de lucru, au preluat de la colegii lor misiunea de lichidare a incendiului iscat sambata…

- Fortele care intervin pentru stingerea incendiului izbucnit in localitatea Arefu, judetul Arges, langa Cetatea Poienari, au fost suplimentate, actionand peste doua sute de pompieri, au anuntat, luni, reprezentantii Inspectoratului General pentru Situatii de Urgenta (IGSU). Acestia au precizat ca…

- Circulatie reluata pe E85, in Neamt, dupa ce o cisterna cu gaz s-a rasturnat. Interventia a durat 12 ore Traficul rutier a fost reluata duminica dimineata, in jurul orei 6.00, pe drumul european E85 (DN2), blocat in apropiere de Roman din cauza unei cisterne cu gaz care s-a rasturnat.