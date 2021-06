Propunerea legislativa privind interventia imediat in cazul ursilor care vin in zonele locuite va fi discutata in coalitia de guvernare, a declarat ministrul Mediului care a precizat ca bligatia ministerului este sa apere cetatenii. Totodata, ministrul a mai declarat ca persoanele care au fost atacate de urși și au avut nevoie de ingrijiri medicale pot […] The post Intervenția asupra urșilor care ajung in zonele locuite va fi discutata in coaliție. Persoanele atacate de urși vor putea cere despagubiri appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .