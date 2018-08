Stiri pe aceeasi tema

- Citu afirma ca Dragnea “distruge voit economia Romaniei” si se intreaba cu cat si cum a fost platit de partenerii lui externi pentru acest lucru. “Dragnea si Valcov arata ca sunt hoti si mincinosi. Nu sunt bani la buget, iar executia bugetara este un dezastru. S-au incasat mai putin cu 5 miliarde…

- "Am trecut in revista relatiile bilaterale si am vazut ca sunt posibilitati in diferite sectoare pentru a intari aceste relatii sectoriale. De comun acord, am hotarat sa avem intalniri intre ministrii de linie, sa vedem cum putem imbunatati potentialul de cooperare dintre Republica Macedonia si Romania.…

- Noi proteste antiguvernamentale sunt anuntate pentru duminica, in Piata Victoriei din Capitala, de catre comunitatea #Rezist, in contestul in care in presa au aparut informatii privind o posibila Ordonanta de Urgenta pentru amnistie si gratiere.EXPLOZIV - Cozmin Gușa devoaleaza planul lui…

- Dan Negru, prezentatorul show-ului „Next Star“, de la Antena 1, a scris pe pagina sa de Facebook ca din cauza atentiei indreptata spre politicieni, unii copii talentati ajung sa fie ignorati, ceea ce ii va determina, in viitor, sa paraseasca Romania.

- La manifestatia intitulata "Diaspora Acasa – Dragnea inchide granitele, ca venim vreo 3 milioane", si-au anuntat prezenta romanii din Austria, Marea Britanie, Spania, Franta, Germania si Italia. In clipul de prezentare sunt folosite imagini de la protestele din februarie 2017 – dupa ce a fost data OUG…

- O colaborare cu ALDE - asta anunta liderul PRO Romania, Victor Ponta, pentru blocarea desfiintarii Pilonului II de pensii de catre PSD."Timp de 3 luni am primit de la Dragnea, Dancila si ceilalti reprezentanti ai Guvernului tot felul de anunturi, reveniri, juraminte, razgandiri! Pana…

- Ingrijorarile publice din ce in ce mai frecvente ale președintelui Klaus Iohannis, cu privire la derivele guvernului PSD-ALDE, scot la interval comunicatorii coaliției și ii provoaca sa iși arate lipsa de coordonare, amatorismul și reacredința in exercitarea funcției publice. Explicații anapoda, cifre…

- Momentul depunerii va fi cel in care liberalii vor considera ca exista cele mai mari șanse ca aceasta sa treaca și ca la ședința BEX de marți vor discuta strategia pregatirii operațiunii. Care strategie?Rețeta unui posibil succes este unica și prepararea coctailului a inceput demult, sub atenta supraveghere…