Interpreții afgani, chemați de talibani la tribunale. Dacă se ascund, familiile lor vor plăti Interpreți afgani sunt chemați sa compara in fața tribunalelor talibane: ar putea fi „pedepsiți aspru”. Interpreții afgani care au lucrat pentru Olanda au primit scrisori de la talibani prin care sunt indemnați sa se prezinte la tribunal, amenințandu-le și familiile, a transmis televiziunea publica olandeza NOS. „Ne vom razbuna. Daca nu reușim sa te prindem, […] The post Interpreții afgani, chemați de talibani la tribunale. Daca se ascund, familiile lor vor plati first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

