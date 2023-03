Internetul, găsit vinovat de OMS pentru delicvența juvenilă In ultimii ani, tinerii din intreaga lume au devenit din ce in ce mai dependenți de internet și de tehnologia moderna. Cu toate acestea, utilizarea excesiva a internetului poate avea consecințe grave, cum ar fi creșterea cazurilor de crime, sinucideri și acte de violența. Potrivit unui raport recent al Organizației Mondiale a Sanatații, numarul tinerilor care iși petrec mai mult de patru ore pe zi pe internet a crescut cu 50% in ultimii cinci ani. Acest lucru poate fi datorat creșterii accesului la internet și la dispozitivele mobile, in ultimii ani. Cu toate acestea, odata cu creșterea utilizarii… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

