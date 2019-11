Internetul din Rusia este "suveran" iar traficul web e controlat de stat

Stiri pe aceeasi tema

- Tanara rusoaica in varsta de 30 de ani a fost arestata in iulie 2018 si in aprilie anul acesta a primit o condamnare de 18 luni de inchisoare cu executare, dupa ce a fost acuzata de ''complot'' in vederea ''promovarii intereselor Rusiei', scrie Agerpres'. Maria Butina este primul cetatean…

- Vineri, purtatorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat ca exista o "relație speciala" între Moscova și Beijing. Joi, președintele rus, Vladimir Putin, a anunțat ca țara sa ajuta China sa implementeze un sistem de aparare de avertizare timpurie pentru localizarea…

- Premierul israelian Benjamin Netanyahu a efectuat joi o vizita oficiala în Rusia în pofida faptului ca Moscova a condamnat planul acestuia privind anexarea unor parți din Cisiordania, relateaza Mediafax citând site-ul postului France 24. "Speram ca este vorba de politicieni…

- Suspectul reținut saptamâna trecuta la Berlin pentru uciderea a unui cetațean georgian avea un pașaport al carui numar îl leaga de serviciile de securitate rusești, relateaza vineri revista germana Der Spiegel, scrie Reuters. Zelimkhan Khangochvili, georgianul de origine cecena, în…

- Presedintele american, Donald Trump, a reiterat luni ca l-ar putea invita pe omologul sau din Rusia, Vladimir Putin, la summitul G7 programat in anul 2020 in Statele Unite, desi Rusia a fost exclusa in 2014 din Grupul tarilor puternic industrializate, anunța MEDIAFAX.Citește și: Rareș Bogdan…

- Autoritatile de la Moscova au vorbit, marti, pentru prima oara despre explozia rachetei cu propulsie nucleara, dupa ce au pastrat tacerea pentru mai bine de o saptamana. Kremlinul da un raspuns socant: „Accidentele se mai intampla". „Se mai intampla si accidente. Sunt tragedii. Dar in acest caz particular,…

- Cel puțin cinci experți nucleari au murit în misterioasa explozie în timpul testarii unui motor de racheta în nordul Rusiei, acum patru zile, scrie The Moscow Times care trece în revista tot ce știm pâna acum despre accident.Explozia nucleara din Rusia: Radioactivitatea…

- Vladimir Putin a facut luni un apel la un "dialog serios" pentru "a evita haosul" dupa sfârsitul tratatului de dezarmare nucleara INF, avertizand ca Rusia va fi "constrânsa" sa produca noi rachete daca Wasingtonul o face si punând în garda împotriva…