Internaționalul român Radu Drăgușin, în vizorul celor de la FC Barcelona, scrie presa catalană. Ce clauză de reziliere are Radu Dragușin, 21 de ani, fundașul central roman de la Genoa, a intrat in vizorul clubului FC Barcelona, relateaza Sport, publicație de casa a gruparii blaugrana. Stoperul roman are o clauza de reziliere de 30 de milioane de euro.„Barcelona il urmarește pe tanarul fundaș central roman de 1.91 metri de la Genoa. Fotbalistul aparține lui Juventus și este imprumutat echipei genoveze, Clauza sa de reziliere este de 30 de milioane de euro. Clubul il considera pe Dragușin un nou Araujo”, a scris Sport.es.De fapt, fotbalistul care impresionat cu prestațiile sale solide in tricoul celor de la Genoa a… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

