International Champions Cup 2018, toate rezultatele. Azi, Real Madrid – Juventus și AC Milan – Barcelona! Toate rezultatele din cadrul competitiei amicale International Champions Cup. Meciurile se desfașoara in SUA, dar s-a jucat un meci și in Europa ori in Singapore. Au mai ramas de jucat: 4 august 2018 (Lecce): Inter Milano – Lyon 4 august 2018 (Landover): Real Madrid – Juventus 4 august 2018 (Santa Clara): Milan – Barcelona 7 august 2018 (Londra): Chelsea – Lyon 7 august 2018 (East Rutherford): Real Madrid – Roma 11 august 2018 (Madrid): Atletico Madrid – Inter Milano Rezultate inregistrate: 20 iulie 2018 (Chicago): Manchester City 0-1 Borussia Dortmund (Gotze 28 pen.) 21 iulie 2018 (Klagenfurt):… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

