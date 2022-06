Stiri pe aceeasi tema

- Interlopul buzoian Anaser Duduianu este urmarit internațional in dosarul maneliștilor, dar cu toate acestea face live-uri din SUA ori din Mexic și nu se sfiește sa-l amenințe pe manelistul Florin Salam, care este și cumatrul sau, dar și parte vatamata in acel dosar. Anaser Duduianu, urmarit internațional…

- Interlopul care l-a amenințat cu violul pe fostul logodnic al „Prințesei imobiliarelor” are experiența la capitolul șantaj, el fiind judecat, in stare de libertate, in celebrul dosar al artiștilor terorizați de Duduieni - cei care se intalneau noaptea, prin curtea bisericii, cu șefii Poliției Romane,…

- A fost mare petrecere mare in showbiz pana dimineața, asta dupa ce ieri Florin Salam și Roxana Dobre s-au casatorit. Cei doi au facut nunta pe plaja, iar ulterior distracția s-a mutat intr-un local de pe litoral. Betty Vișanescu, fiica manelistului, a avut un moment special pe scena.

- Administrația Județeana a Finanțelor Publice Argeș reamintește contribuabililor ca vineri, 20 mai 2022, este termenul de depunere al urmatoarelor declarații, in scopul notificarii organului fiscal cu privire la aplicarea/incetarea aplicarii sistemului TVA la incasare: – Formularul 010 ”Declarația de…

- In timp ce Poliția Romana ii urmarește - pe pagina oficiala și pe site-urile de socializare -, interlopii Vali și Mircea Nebunu au tras un chef de pomina, la care invitat de onoare a fost celebrul Florin Salam.

- Stefania, sotia lui Florin Salam si mama lui Betty, a murit in urma cu 13 ani, din cauza unei boli grave. Cu diverse ocazii, Betty publica fotografii cu ea pe rețelele sociale, marturisindu-și dorul prin mesaje sfașietoare.

- Dupa ce s-a plimbat pe jumatate din planeta, in timp ce, chipurile, polițiștii il cautau, interlopul din clanul care se intalnea noaptea prin curtea bisericii cu șefii Poliției Romane a mai facut o aroganța de zile mari.