Stiri pe aceeasi tema

- Un turist a spart doua busturi romane antice de la Vatican. Incidentul a avut loc in muzeul Vaticanului, care conține aproximativ 1.000 de statui, relateaza CNN. Turistul, despre care presa italiana spune ca e american, a lovit o statuie cu pumnul și a doborato, iar pe a doua a daramat-o in timp…

- S-a dat liber la tentativele de omor comise de interlopi, dupa ce Curtea de Apel București a decis ca individul care a dat cu mașina intenționat peste un bebeluș a acționat normal. Mai mult, deși a fost condamnat la o pedeaspa cu executare, interlopul nu va face pușcarie, grație acelorași magistrați,…

- In aceasta dimineata, 27 septembrie 2022, politistii Directiei Generale de Politie a Municipiului Bucuresti - Serviciul Grupuri Infractionale Violente au pus in aplicare un mandat de perchezitie domiciliara, in municipiul Bucuresti, intr-un dosar penal in care sunt efectuate cercetari sub aspectul…

- Este vorba despre judecatorul Costin Smarandi, din cadrul Sectiei de Contencios administrativ si fiscal a instantei. Sectia pentru Judecatori va analiza maine, 15 septembrie 2022, propunerea privind delegarea magistratului in functia de vicepresedinte al Tribunalului Constanta. Tribunalul Constanta…

- Bogdan Ionescu radiaza de fericire la brațul iubitei sale! Acesta s-a lasat fotografiat intr-o ipostaza tandra alaturi de femeia care l-a cucerit. Iata ce imagine a publicat pe contul de Instagram.

- Georgiana Popa e tanara care ieri a murit in accidentul aviatic din Giurgiu alaturi de pilotul Valentin Anghel. Fata de 28 de ani a lasat in urma sa multa durere, iar iubitul ei e sfașiat și nu-i vine sa creada ca a fost pentru ultima data cand ieri a vazut-o in viața pe cea care urma sa-i devina soție.

- Donald Trump s-a prezentat, miercuri, la Biroul Procurorului General al statului american New York, Letitia James. Fostul lider de la Casa Alba a fost audiat in cazul unei anchete de 3 ani in legatura cu finanțele Trump Organization, fondata de fostul președinte american cu mult inainte de a conduce…