Stiri pe aceeasi tema

- Bogdan Corduneanu, interlopul ieșean, a fost plasat sub control judiciar intr-un dosar in care este acuzat de port ilegal de obiecte periculoase și tulburarea ordinii și liniștii publice, scrie Ziarul de Iași.In urma cu trei zile, Bogdan Corduneanu, a facut un scandal monstru la la piscina Tiki Village…

- Interlopul iesean Bogdan Corduneanu este cercetat sub control judiciar pentru port ilegal de obiecte periculoase si tulburarea ordinii si linistii publice dupa ce a facut scandal, acum cateva zile, la piscina Tiki Village din Iasi.

- Doua clanuri de romi s-au batut cu sabii, cuțite in trafic intr-un cartier din Craiova. O mașina in care se aflau mai mulți romi a fost urmarita și oprita in trafic. Unul dintre membrii clanuruilor a ajuns la spital, iar mai multe masini au fost avariate. Citeste si: Bataie cu sabii si cutite…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Cluj-Napoca a clasat dosarul privind impartașania cu o singura lingurița de la Catedrala Mitropolitana, concluzionand ca ”nu a condus la imbolnavirea vreunei persoane cu coronavirusul SARS-CoV-2”.

- Omul de afaceri Adrian Marțian, care a diverse legaturi cu fotbalul, deține cel mai scump apartament din Cluj, evaluat la 590.000 de euro. Apartamentul are 175 metri patrați și este dotat cu piscina și sauna interioare, scrie Gazeta de Cluj. Locuința este poziționata in cartierul „Buna Ziua”, intr-un…

- Procurorii Parchetului Judecatoriei Braila anunta ca au deschis un dosar penal in care este vizat un cadru medical. Potrivit unor surse judiciare, este vorba despre Valentin Patarlageanu, asistent coordonat in cadrul Spitalului 3, parte a Spitalului Judetean Braila, si consilier municipal PSD."La…

- Parchetul de pe langa Judecatoria Iasi a emis primul rechizitoriu din tara pentru infractiunea de zadarnicirea combaterii bolilor. Inculpat este un barbat care a fugit de doua ori din carantina.