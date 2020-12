Stiri pe aceeasi tema

- La nivelul intregii piețe, candidații au cautat in octombrie noi oportunitați profesionale intr-un ritm mai accelerat cu 5% fața de luna precedenta, iar comparativ cu aceeași perioada a anului trecut, numarul total de aplicari a crescut cu 73% in octombrie 2020. In luna octombrie, candidații din domeniul…

- Romania ocupa trei poziții din primele cinci la nivel european in topul poluarii cu NO2, emisii produse in special de mașinile vechi și de cele diesel. București, Cluj-Napoca și Brașov sunt printre cele mai poluate orașe europene cu substanța clasificata drept cancerigen de mare risc, potrivit Mediafax.Studiul…

- 59- dintre studiourile romanesti se afla in Bucuresti, 17- in Cluj-Napoca, 7- in Iasi, 5- in Timisoara si 3- in Brasov, restul desfasurandu-si activitatea in orasele mici ale tarii. In industria in care activeaza peste 6000 de specialisti, 74.2- dintre studiouri sunt dezvoltatoare de jocuri video (originale…

- Bistrița-Nasaud se afla in topul cu cele mai multe persoane decedate in urma unor accidente de munca, in primele 6 luni ale acestui an. Mai mulți morți decat in județul nostru s-au mai inregistrat doar in București. Potrivit știripesurse.ro, cele mai multe persoane care și-au pierdut viața in urma unor…

- Piața muncii inca se resimte dupa impactul generat de criza ultimelor 6 luni, insa, treptat apar semnele revenirii, pe care le simt atat candidații, cat și angajatorii. Astfel, dupa o buna perioada in care angajarile au fost blocate, septembrie a venit cu 31.000 de joburi noi, dar și cu 1,4 milioane…

- eJobs: Numarul de noi locuri de munca a crescut cu 25%, in septembrie. Care sunt domeniile care au cea mai mare nevoie de angajați Numarul de noi locuri de munca centralizate pe una dintre platformele de recrutare online din Romania a crescut cu 25% in luna septembrie, fata de august, in timp ce numarul…

- Mai mult de 14.000 de joburi noi au aparut pe piața muncii doar in prima jumatate a lunii septembrie, numarul fiind in creștere nu doar fața de fiecare luna din ultima jumatate de an, ci și in comparație cu ianuarie, februarie și martie. De asemenea, nivelul este aproape egal cu cel din septembrie 2019,…