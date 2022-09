Stiri pe aceeasi tema

- Secretarul general al Organizatiei Natiunilor Unite, Antonio Guterres, a indemnat marti la "solidaritate" si "cooperare" pentru a face fata numeroaselor provocari ale unei "lumi in pericol", in deschiderea celei de-a 77-a sesiuni a Adunarii Generale a

- Autoritațile ucrainene iau in considerare inchiderea centralei nucleare de la Zaporojia, anunța inspectorul șef pentru securitatea nucleara din Ucraina, potrivit CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Ne pun sanatatea in pericol! ANPC a gasit zone pline cu gandaci și rugina in contact direct cu alimentele, in mai multe localuri din Timișoara și Lugoj. Amenzi de peste 600.000 lei in doar doua zile.

- Comenzile false masive catre un district din Moscova au provocat o defecțiune in activitatea Yandex Taxi, anunța Forbes Rusia . Ca urmare a faptului ca zeci de mașini au ajuns pe Kutuzovsky Prospekt, s-au format blocaje, relateaza presa din Rusia. In dimineața zilei de 1 septembrie, șoferii din capitala…

- Grupul țarilor cele mai industrializate – G7 a acuzat miercuri Moscova ca ”pune in pericol” intreaga regiune din jurul centralei nucleare de la Zaporojie, ocupata de trupele ruse, și cere restituirea respectivei centrale catre autoritațile ucrainene. ”Noi cerem ca Rusia sa predea imediat proprietarului…

- Inflamarea fara precedent a raporturilor dintre SUA și China ca urmare a problemei Taiwan-ului a adus in discuție un aspect extrem de important al viitorului raportului de forțe in plan global, acela al posibilitații ca puternica dezvoltare a Chinei sa atenteze la poziția de leadership mondial deținuta…

- Primul ministru britanic, serios fragilizat in urma numeroaselor plecari din guvernul sau, pleaca joi de la conducerea Partidului Conservator. Ramane insa in funcția de premier pana la toamna. Pana atunci, membrii partidului se vor consulta in privința persoanei care ii va lua locul la conducerea partidului.…

- Al. Florin Țene Al treilea roman al inginerului Ilie Serediuc,(vicepreședinte al Ligii Scriitorilor, filiala Iași Nord-Est), intitulat “Cinci ani in delta Volgai “, (Editura PIM, Iași, 2020 ), aparut dupa celelalte doua romane autobiografice “Am construit pentru Sadam “și “In sudul Caucazului “, despre…