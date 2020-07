Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul a aprobat, joi, proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor locale. Aceste vor avea lor pe 27 septembrie, scrie Agerpres.”A fost adoptat proiectul de lege privind stabilirea datei alegerilor pentru autoritatile administratiei publice locale din anul 2020, respectiv data de 27 septembrie…

- Curtea Constituționala a decis, joi, ca Parlamentul nu poate incuviinta sau modifica Hotararea privind instaurarea sau prelungirea starii de alerta. De asemenea, judecatorii CCR au stabilit ca izolarea, carantina și internarea nu pot fi dispuse prin ordin de ministru. Seful Cancelariei primului-ministru,…

- "ProRomania se adreseaza acelor categorii sociale ( angajati aflati in somas tehnic , cei care au avut contracte de munca pe durata determinata care au expirat, romani veniti din Diaspora, mici intreprinzatori al caror business a fost inchis de autoritati pe motiv de Pandemie) - care au nevoie de…

- Proiectul de lege cu privire la ONG-uri incalca grav principiul de baza al societații civice și va duce la politizarea acesteia. Opinia aparține liderului Mișcarii Naționale Voievod, Nicolae Pascaru. El a explicat intr-o postare pe o rețea de socializare ce interese stau in spatele acestui proiect de…

- Guvernul a adoptat, in sedinta de luni, proiectul de lege privind unele masuri pentru prevenirea si combaterea efectelor pandemiei de COVID-19, cu reglementari in situatia de alerta care va fi instituita dupa incetarea starii de urgenta. Proiectul a fost transmis Parlamentului pentru dezbatere si adoptare…

- Guvernul adopta in ședința de astazi un proiect de lege care conține masurile care ar urma sa intre in vigoare dupa 15 mai, odata cu instituirea starii de alerta. Proiectul de lege va fi trimis spre adoptare Parlamentului, unde se pot aduce modificari. Mai mult, Avocatul Poporului a constestat deja…

- Consilierul primului ministru, Vitalie Dragancea, susține ca lidera PAS, Maia Sandu și deputatul Andrian Candu blocheaza in mod intenționat creditul rusesc, „necesar pentru a depași efectele epidemiei și a resuscita economia”. „Tandemul Candu-Sandu, responsabil de 14 miliarde lei (peste 900 mln euro!)…

- Proiectul prin care Tinutul Secuiesc devine regiune autonoma cu personalitate juridica in Romania a trecut, tacit, de Camera Deputaților. Conform inițiativei legislative, limbile maghiara si romana vor fi folosite in institutiile publice de cetatenii domiciliati in Tinut. Guvernul nu susține adoptarea…