Stiri pe aceeasi tema

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a anuntat pe pagina de Facebook, ca permisele de acces in Delta pot fi obtinute atat de la automatele de eliberare din Tulcea, Corbu, Vadu si Murighiol, cat si de la centrele institutiei din perimetrul Rezervatiei, iar sectiunea de plati online…

- Administratia Rezervatiei Biosferei Delta Dunarii (ARBDD) a anuntat miercuri dupa-amiaza, pe pagina de Facebook, ca permisele de acces in Delta pot fi obtinute atat de la automatele de eliberare din Tulcea, Corbu, Vadu si Murighiol, cat si de la centrele institutiei din perimetrul Rezervatiei, iar…

- Ședința de dezbatere publica in scopul consultarii publicului sau a anumitor factori interesați cu privire la propunerea preliminara P.U.G. și R.L.U. va fi susținuta in format de videoconferința on-line, miercuri, 27.05.2020, incepand cu ora 09:00. Videoconferința on-line va putea fi urmarita live pe…

- Produse lactate, preparate din carne, pește, uleiuri, produse de panificație, legume, fructe, bauturi și rasaduri, toate produse in județul Alba: asta pot gasi cei care acceseaza platforma madeinalba.ro. Totuși, site-ul promovat de Ion Dumitrel pe pagina sa de Facebook are o singura utilitate: cea de…

- Joi, 21 mai 2020, de la ora 19.00, in cadrul stagiunii online, Orchestra simfonica a Filarmonicii „George Enescu”, condusa de maestrul Christian Badea, il are invitat pe solistul Liviu Prunaru, concertmaistru al Orchestrei Regale Concertgebouw din Amsterdam. In program, Concertul in la minor pentru…

- Profesorul Virgil Paunescu, directorul Centrului de cercetare ONCOGEN de la Timișoara, susține ca și-a inoculat primele doze din vaccinul sintetizat in clinica pe care o conduce și ca acesta funcționeaza. Intr-o lunga postare pe pagina sa de Facebook, doctorul Paunescu acuza lipsa de interes, dar și…

- „Sunt provocari ale celor care stiu foarte bine ca aceste harti vor ramane doar in dulap. Invatati din istorie, dar priviti spre viitor", a scris pe Facebook presedintele Croatiei, Zoran Milanovic. „Croatia este o tara europeana moderna. In dulapurile noastre si in arhive sunt multe harti istorice care…

- O mâna de oameni au demarat la sfârșitul lunii martie proiectul „Turda merge mai departe”,, exclusiv pe baza de parteneriat, cu scopul de a ajuta cadrele medicale din Turda în perioada panemiei de coronavirus. „Am demarat în data de 20 martie proiectul…