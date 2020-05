Stiri pe aceeasi tema

- "Cum poate cineva sa vina, in anul 2014, sa afirme in fata electoratului, in spatiul public, ca cineva vrea sa rupa Ardealul? (...) Astea nu sunt afirmatii politice, astea sunt cretinisme!' Acestea sunt cuvintele rostite de Klaus Iohannis in 2014 la o emisiune televizata. (...) Saptamana trecuta,…

- Dr. Octavian Ghizdavu a a transmis un mesaj emoționant, adresat in primul rand colegilor și celor suferinți. ”Astazi este ziua mea de nastere, implinesc o varsta frumoasa, 55 de ani! Din pacate nu e cea mai grozava aniversare din viata mea, eu fiind de garda intr-un spital care ingrijeste in prezent…

- Parinții și bunicii nostri au „obiceiul” de a se imbolnavi și de a ne parasi cam prea repede, cam prea impotriva planurilor noastre de a-i revedea peste o luna, doua, sau la anul, cand ne vom fi facut, in sfarșit, timp pentru ei, pentru a-i revedea, pentru a le spune doua cuvinte – trei și a pentru…

- Intram in Saptamana Patimilor, o perioada extrem de intensa și plina de semnificații pentru noi, creștinii ortodocși. Ne purificam sufletele și casa. Le cerem iertare celor carora le-am greșit și ii iertam pe cei care ne-au greșit. Ne pregatim sa intampinam cu pioșenie și credința miracolul de duminica…

- Ultima zi de școala a fost 10 martie pentru elevii din toata țara, dupa ce pandemia de coronavirus a inceput sa amenințe și Romania. Ceea ce in urma cu doua-trei luni parea o amenințare perceputa doar vag la programele TV de știri internaționale, aflata departe de noi, pe taramuri asiatice, aceasta…

- Guvernul britanic a anuntat vineri ca va aloca 167 de milioane de lire companiilor de autobuze in Regatul Unit pentru a evita falimentele si a asigura continuitatea serviciului in plina pandemie, informeaza AFP, citata de Agerpres. Ministrul britanic al transporturilor Grant Shapps a explicat intr-un…

- Intre supravegherea totalitara și imputernicirea cetațenilor și intre izolarea naționalista și solidaritatea globala Omenirea se confrunta acum cu o criza globala. Poate cea mai mare criza a generației noastre. Deciziile pe care oamenii și guvernele le vor lua in urmatoarele saptamani vor contura, probabil,…

- A lua o decizie cu privire la locul in care va veți odihni in fiecare seara și in care va veți trai viața in fiecare zi, poate fi o sarcina destul de dificila. O concluzie finala a acestei alegeri necesita o gandire clara și o evaluare concisa. Cei mai mulți dintre noi se gandesc la achiziționarea unui…