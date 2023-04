Stiri pe aceeasi tema

- Peste 145.000 de bilete au fost vandute deja pentru expozitia evenimentului consacrat faraonului Ramses al II-lea, inainte de deschiderea acesteia vineri, la Paris, mai mult decat expoziția precedenta dedicata lui Tutankhamon, au anuntat joi organizatorii.

- Ori de cate ori auzim cuvantul „casino”, ne gandim in mod automat la o cladire in care oamenii practica jocurile de noroc preferate. In prezent, cazinourile sunt prezente și in mediul online, astfel incat persoanele mai puțin active sa poata avea parte de o experiența de neuitat fara sa fie nevoite…

- Știrea momentului din arheologia preistorica vine, in mod clar, din Franța. Din nou din Franța, și din aceeași peștera Mandrin care, nu mai departe de anul trecut, ajungea pe prima pagina a publicațiilor de pretutindeni prin, zice-se, cele mai vechi dovezi ale existenței lui Homo sapiens in Europa.…

- Presedintele Franței, Emmanuel Macron va aborda vineri, 16 februarie, la Conferinta de securitate de la Munchen ”mijloacele care sa asigure infrangerea Rusiei” si ”mecanismele” care vor permite in viitor ”garantarea securitatii” in Europa, a anuntat miercuri Palatul Elysee, citat de AFP. Președintele…

- „Domnule președinte, aș vrea sa va imbrațișez", i-a spus jurnalista.„De ce nu. Te rog, ma poți imbrațișa”, i-a raspuns liderul ucrainean și a coborat de la pupitru. BBC #Ukraine journalist said she wanted to hug President Zelensky to thank him but understood that'd be impossible (due to security measures).President…

- Kathleen Ann Kavalec, ambasadoarea desemnata a SUA in Romania, a sosit joi, 9 februarie, la Bucuresti, fiind primita de ministrul de Externe, Bogdan Aurescu, pentru prezentarea copiilor scrisorilor de acreditare, anunța MAE, intr-un comunicat. Potrivit MAE, Aurescu si Kavalec au discutat prioritatile…

- Un roman de 66 de ani este judecat pentru crima in Franța, dupa ce și-a ucis ginerele, in 2020. Cazul a starnit interesul presei din hexagon, pentru ca are in spate o poveste ca de film. Barbatul acuzat de crima a spus ca, de fapt, totul a fost un accident și ca el a vrut sa-și salveze fiica din mainile…

- Designerul Dior Maria Grazia Chiuri a omagiat-o, luni, pe Josephine Baker in prezentarea ei de primavara-vara haute couture, ce a inclus o gama de tesaturi de tip jacquard aurii, catifea si franjuri cu margele, scrie Reuters, preluata de News.ro. „Ea a inteles imediat puterea modei”, a spus Chiuri despre…