Stiri pe aceeasi tema

- Polonia interzice aproape in totalitate avortul, odata cu publicarea in Monitorul Oficial a hotararii Tribunalului. Potrivit guvernului polonez, decizia va intra in vigoare imediat dupa publicare, adica cel mai probabil miercuri. Singurele excepții admise sunt in cazul sarcinilor rezultate dupa un viol…

- Are o suprafata de 83 de hectare și a fost vanduta in 2003 de o nepoata de armator grec, de fapt unica mostenitoare a unei dinastii. Este vorba despre insula Skorpios, situata in largul coastelor de vest ale Greciei. Guvernul elen a publicat in Monitorul Oficial acordul sau pentru construirea unui…

- Austria va institui a treia carantina generalizata incepand din 26 decembrie si va sanctiona persoanele care nu vor sa se testeze pentru a incerca sa stopeze pandemia de coronavirus, a indicat vineri Guvernul, scrie AFP. Articolul Carantina totala in Austria dupa Craciun apare prima data in Someșeanul.ro…

- Polonia va intra intr-o carantina nationala incepand din 28 decembrie pana pe 17 ianuarie, perioada in care vor fi inchise toate hotelurile, mall-urile si partiile de schi, a anuntat joi ministrul polonez al sanatatii, Adam Niedzielski, potrivit Reuters. Acesta a avertizat asupra unui posibil val trei…

- Legea care permite autoritaților sa ridice mașinile parcate ilegal urmeaza sa fie publicata in Monitorul Oficial dupa ce președintele Klaus Iohannis a promulgat-o. Prin urmare, șoferii care iși vor mai lasa mașinile pe trotuar, in zonele pietonale sau pe spații verzi, se vor alege nu numai cu amenda,…

- Numarul infectarilor cu COVID in randul angajaților din tribunale și judecatorii se apropie de 700. 4 angajati au decedat și 10 sunt internați la terapie intensiva. Ministerul Justiției vrea sa modifice legea, astfel incat procesele civile sa aiba loc și online, in sistem de videoconferința. La Judecatoria…

- UE nu iși poate permite sa faca compromisuri cu privire la noile dispoziții de stat de drept pe care le va aplica fondurilor pe care le aloca statelor membre, potrivit George Soros. Consiliul European va trebui sa decida in curand sa asigure finanțarea pentru urmatoarea perioada bugetara. Finanțatorul…

- Bani de la Guvern pentru mai mulți fermieri afectați de seceta. Termenul limita de constatare a culturilor calamitate a fost prelungit cu o luna. Legea intra in vigoare pe 13 noiembrie. Despagubiri pentru seceta. Guvernul vine in ajutorul fermierilor afectați Mai mulți fermieri afectați de seceta accentuata…