Istoricul israelian Yuval Noah Harari, unul dintre cei mai citiți scriitori contemporani, care a semnat bestsellerurile „Sapiens: Scurta istorie a omenirii” și „Homo deus”, vorbește intr-un articol pentru The Telegraph despre pericolul pe care il prezinta inteligența artificiala pentru omenire. Pentru prima data in istorie, oamenii au inventat ceva ce le ia din putere, spune Harari.„Aceasta este prima tehnologie capabila sa creeze povești”, spune Harari, explicand apoi și de ce acest lucru este ceva extrem de periculos, in opinia sa: credința colectiva in povestiri, de orice natura ar fi ele -…