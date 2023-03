Stiri pe aceeasi tema

- Modelele lingvistice importrante, precum ChatGPT, sunt furnizori de plauzibilitate. Roboții de chat, mulți dintre ei bazați pe așa-numita inteligența artificiala generativa, sunt antrenați sa raspunda la intrebarile utilizatorilor, cautand pe internet informații relevante și știri credibile. Cel puțin…

- DJ-ul David Guetta a declarat ca "viitorul muzicii sta in inteligenta artificiala" (AI), dupa ce a utilizat el insusi aceasta tehnologie pentru a adauga o voce in stilul celei a rapperului Eminem intr-un cantec pe care l-a compus recent, informeaza luni BBC. Celebrul DJ francez a folosit doua platforme…

- Prima conferinta internationala privind utilizarea responsabila a inteligentei artificiale (AI) in domeniul militar, care vizeaza in special mentinerea rolului uman in procesul de luare a deciziilor cu privire la chestiuni de "viata sau moarte", va avea loc in Tarile de Jos.

- Cine va fi primul care va combina inteligența artificiala și cautarea pe internet? Daca Microsoft a luat-o inaintea jocului pariind miliarde de dolari pe ChatGPT, rivalul Google tocmai a ripostat lansand Bard, propria sa IA pentru a o integra in motorul de cautare. Generarea textului sau a imaginilor…

- Rabinul Josh Franklin, de la Centrul Evreiesc din Hamptons, din New York, și-a surprins congregația la inceputul acestei saptamani, ținand o predica scrisa in intregime de inteligența artificiala (AI), scrie The Jerusalem Post . Rabinul a folosit chatbotul ChatGPT, un program de inteligența artificiala…

- Estimarile recente pentru economia globala arata riscuri de incetinire și, localizat, chiar recesiune, dar sunt totuși mai optimiste fața de lunile anterioare, considera analistul XTB Claudiu Cazacu

- Universitațile australiene au fost nevoite sa schimbe modul in care organizeaza examenele și alte evaluari, pe fondul temerilor ca studenții folosesc un nou software de inteligența artificiala pentru a scrie eseuri, transmite The Guardian. Instituțiile importante au adaugat noi reguli care prevad ca…

- Ar putea ajunge algoritmii de inteligența artificiala (IA) sa negocieze sfarșitul unui razboi? Iata ce spune analistul Mark Galeotti despre momentul de cotitura pe care il reprezinta sistemul ChatGPT in domeniul alunecos al IA.