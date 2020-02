Inteligenta Artificiala a viitorului cu un expert Oracle: DA, va ajunge ca in Star Trek

Stiri pe aceeasi tema

- Chiar și afara din UE, Marea Britanie ramane atractiva. Reacția romanilor din Regat: "Exista sentimentul ca traiesti intre doua lumi" Dincolo de Brexit, relatia comunitatii de romani cu Regatul Unit pare sa fi ramas aceeasi, cel putin in perioada de tranzitie, cand nu a fost anuntata nicio…

- „Guvernul Orban nu va reusi sa duca la bun sfarsit nicio reforma consistenta de care Romania are nevoie pentru ca nu exista o majoritate in Parlament care sa ii ofere sustinere. Anticipatele nu sunt foarte simplu de obtinut, dar din punct de vedere politic nu exista alternativa", explica Dacian Ciolos.…

- Alice envisions de future, primul hackaton AI dedicat adolescentelor din Romania, a strans in cadrul Universitatii Politehnica din Bucuresti, timp de doua zile, peste 130 de tinere de liceu din toata tara alaturi de 75 de mentori, intr-o serie de intalniri, workshop-uri si activitati practice, care…

- Qualitance, companie internaționala de inovație, tehnologie și Inteligența Artificiala fondata în România, a demarat în data de 9 decembrie o oferta de vânzare de obligațiuni corporative denominate în euro, prin plasament privat cu scadența în trei ani, cu un cupon…

- De la anul am putea intalni filipinezi sau nepalezi nu doar pe santiere, in hoteluri sau in restaurante, ci si in spatele volanului unui camion in conditiile in care transportatorii romani spun ca se confrunta cu o criza acuta de conducatori auto profesionisti. Radu Dinescu, secretarul general al Uniunii…

- Mircea Geoana, primul secretar general adjunct al NATO din Europa Centrala și de Est, a avut un discurs emoționant in cadrul evenimentului NATO Engages de la Londra. „Provin din Romania și am fost suficient...

- Romanca Maria Luciana Axente a fost inclusa pe lista celor 30 de „guru ai inteligenței artificiale” (AI) din Europa, intocmita de Sifted, o publicație online britanica, dedicata startup-urilor și tehnologiei și susținuta de Financial Times, informeaza startupcafe.ro. ”Star Trek și Star Wars au fost…

- Mesajul „Mi-e dor de tine”, dedicata romanilor aflați departe de casa și amplasata la Londra, a primit raspuns la Cluj-Napoca: „Și mie”. In primul tur al alegerilor prezidentiale, pozele cu mesajul „Mi-e dor de tine” au devenit virale pe retelele de socializare, potrivit Mediafax.Fondatorul…