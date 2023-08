Gigantul tehnologic a declarat ca renunta la acordul planificat ”din cauza incapacitatii de a obtine in timp util aprobarile de reglementare necesare in temeiul acordului de fuziune”. Intel va plati o taxa de reziliere de 353 milioane de dolari catre Tower. Intel a anuntat intentia de a cumpara Tower, un producator de cipuri pe baza de contract care produce semiconductori pentru alte companii, in februarie 2022, pentru 5,4 miliarde de dolari. Actiunile Tower Semiconductor, listate in Israel, au scazut cu 8% in urma informatiei. Reuters, citand oameni familiarizati cu chestiunea, a relatat marti…