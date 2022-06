Integrarea Idea::Bank in Grupul Financiar BT a intrat in etapa finala, așa incat pana luni, 13 iunie a.c., va fi finalizata cesiunea catre Banca Transilvania a unei parți din contractele incheiate intre Idea::Bank și clienții sai. Ce inseamna perioada urmatoare pentru clienții Idea::Bank care vor lucra cu BT: 10 iunie a.c. este ultima zi in care pot face operațiuni prin Idea::Bank și in care pot fi folosite cardurile Idea::Bank (pana la ora 17) și aplicația Idea::myBank (pana la ora 13). In 11 – 13 iunie a.c. nu pot face nicio operațiune prin Idea::Bank deoarece are loc transferul datelor clienților…