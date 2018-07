Uniunea Europeana a obtinut 'rezultate excelente' miercuri la Casa Alba, in special in ceea ce priveste neaplicarea taxelor americane la autoturismele europene, dar trebuie sa ne ferim de orice triumfalism, intrucat nu a fost incheiat niciun acord, a detaliat joi la Bruxelles un inalt responsabil european, citat de France Presse. 'Nu suntem inca la nivelul unui acord, pentru care sunt necesare directive de negociere din partea Consiliului UE', a afirmat, sub rezerva anonimatului, inaltul responsabil european. 'Dar UE a obtinut rezultate excelente fara a-si pune in pericol interesele…