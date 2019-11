Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele american Donald Trump a spus ca relatia sa cu presedintele turc Recep Tayyip Erdogan este "buna" si ca acordul de incetare a focului din nordul Siriei intre Ankara si fortele conduse de kurzi rezista, relateaza DPA, potrivit Agerpres.Inaintea unei intrevederi la Casa Alba cu Erdogan,…

- Liderul gruparii jihadiste Statul Islamic (SI), Abu Bakr al-Baghdadi, a fost vizat de o operatiune militara in Siria si ar fi fost ucis, au relatat sambata media americane, cu cateva ore inainte de un anunt "foarte important" pe care urmeaza sa il faca presedintele Donald Trump duminica dimineata,…

- Presedintele american Donald Trump a calificat miercuri drept un "mare succes" crearea unei zone de securitate in Siria, precizand ca urmeaza sa faca o declaratie de la Casa Alba pe aceasta tema mai tarziu in cursul zilei, relateaza AFP, dpa si Reuters potrivit Agerpres "Mare succes la frontiera…

- Moscova nu da vina pe presedintele american Donald Trump pentru ca nu reuseste sa imbunatateasca relatiile dintre SUA si Rusia, o promisiune facuta de liderul de la Casa Alba in timpul campaniei sale electorale, a declarat presedintele rus Vladimir Putin intr-un interviu acordat unor posturi de televiziune…

- Presedintele american Donald Trump a anuntat vineri ca il va desemna pe John Sullivan, in prezent adjunct al secretarului de stat, in functia de ambasador al SUA in Rusia, transmite Reuters. Daca va fi confirmat de Senat, John Sullivan va deveni cel mai important diplomat american la Moscova…

- Presedintele american Donald Trump a sustinut luni decizia administratiei sale de a retrage trupele SUA din nordul Siriei, argumentand ca este prea costisitor sa mentina sprijinul fortelor kurde care lupta contra gruparii Statul Islamic (SI), transmit AFP, Reuters si dpa. ''Kurzii au luptat…

- Presedintele rus Vladimir Putin a declarat, luni, ca nu exista un risc de niveluri crescute ale radiatiilor, dupa explozia dintr-o baza militara din nordul Rusiei, de pe 8 august, in urma careia cel putin cinci persoane au decedat, transmite agentia Reuters.