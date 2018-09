Întâlnire Putin-Orban. Negocieri privind corduri strategice Probleme legate de energie se vor afla in mare masura pe agenda intrevederii care va avea loc martea viitoare, la Moscova, intre premierul ungar Viktor Orban si presedintele rus Vladimir Putin, a declarat miercuri ministrul de externe ungar Peter Szijjarto, relateaza Reuters. Ungaria importa cea mai mare parte a necesarului ei de gaze din Rusia, in cadrul unui acord pe termen lung. 'Un alt acord pe termen lung nu se afla inca pe ordinea de zi, deoarece trebuie sa ajungem la un acord pana in 2020, desi au fost lansate negocieri pregatitoare cu privire la modul in care trebuie sa avansam',… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

Sursa articol si foto: dcnews.ro

