La inceputul lunii iulie, ministrul de Finante, Eugen Teodorovici, declara ca, in ultima saptamana a lunii iulie, va avea loc prima rectificare bugetara din acest an. „Nu este problema in asigurarea cheltuielilor in derulare sau la nivel local, sau de functionare. Aceasta este prima concluzie la care am ajuns cu structurile la nivel central sau local. Nu s-a pus problema sa nu existe bani de salarii”, declara Teodorovici. Pana la aceasta ora, Ministerul Finanțelor nu a pus in dezbatere publica vreun proiect privind rectificarea bugetara. Surse au declarat pentru Money.ro ca vor fi…