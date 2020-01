Stiri pe aceeasi tema

- Camera Comunelor a decis, sambata, sa amane votul asupra acordului privind Brexitul pana cand va fi adoptata legislatia prin care se va implementa acest acord. Decizia Camerei Comunelor a constrans guvernul condus de Boris Johnson sa solicite Uniunii Europene o amanare a Brexitului, prevazut pentru…

- Ministrul delegat pentru Afaceri Europene, George Ciamba, spera ca autoritatile britanice isi vor clarifica pozitia cu privire la Brexit, in ciuda ultimelor evolutii de pe scena politica londoneza, scrie Agerpres. "Ceata devine tot mai densa la Londra... Inca sper la mai multa claritate cu…

- ''Riscul absentei unui acord inca ramane. Cei 27 pot sa nu fie de acord cu o amanare si parlamentul nu a convenit pana acum un acord, riscul ramane pertinent si este important sa ne pregatim'', a spus Barclay intr-o audiere din comisia pentru afaceri externe a parlamentului de la Londra, scrie Agerpres.…

- Partidul Democratic Unionist Nord-Irlandez (DUP), care le-a asigurat conservatorilor premierului Boris Johnson o majoritate fragila in parlamentul britanic, a anuntat joi ca nu sprijina noul acord privind Brexitul convenit intre Londra si Bruxelles, liderul opozitiei laburiste Jeremy Corbyn cerand…

- Presedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a declarat ca acordul la care s-a ajuns joi intre Uniunea Europeana si Regatul Unit exclude orice necesitate de a amana din nou data Brexitului, prevazut sa aiba loc la 31 octombrie, relateaza AFP si DPA. "Nu va exista o amanare. Nu mai exista motiv…

- ”Pentru romanii din Marea Britanie inseamna ce a insemnat si prima forma si ar fi foarte bine daca, de data aceasta, am ajunge la o intelegere care se pune in practica. In acord, lucrurile care au fost acceptate de ambele parti nu au fost schimbate. Ceea ce s-a renegociat si s-a schimbat in unele…

- Cu trei saptamani inainte de Brexit, sperantele in ajungerea la un acord au sporit dupa o intalnire desfasurata joi intre premierul britanic Boris Johnson si omologul sau irlandez Leo Varadkar. Timpul preseaza, dar calea catre un acord ramane presarata cu obstacole, existand mai multe scenarii principale,…

- Presedintele Parlamentului European, David Sassoli, a declarat marti, dupa o intalnire cu premierul britanic Boris Johnson, ca "nu exista progrese" in convorbirile privind o iesire ordonata a Marii Britanii din UE. Sassoli a spus ca Johnson i-a dat raspunsuri vagi la intrebarile sale privind…