- Cancelarul german Angela Merkel a declarat vineri ca se asteapta la discutii complicate privind Siria si Ucraina cu presedintele rus Vladimir Putin, asteptat sambata in Germania, relateaza AFP. "Vor exista controverse si, bineinteles, vor exista si puncte asupra carora vom putea reflecta asupra modului…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel ar putea adopta o pozitie comuna fata de noile masuri economice impuse de președintele american Donald Trump, scrie The New York Times. „Atat Rusia, cat și Germania sunt afectate de noile taxe pe aluminiu și oțel, și ambele se tem de…

- Cancelarul german Angela Merkel il va primi sambata pe presedintele rus Vladimir Putin la o resedinta a guvernului german langa Berlin, pentru discutii despre razboiul din Siria, violentele in desfasurare din estul Ucrainei si probleme energetice, a anuntat luni un purtator de cuvant al executivului…

- Cancelarul german Angela Merkel a salutat vineri reluarea summiturilor intre presedintii american si rus si considera pozitiv faptul ca Donald Trump il invita pe Vladimir Putin in Statele Unite, relateaza AFP. ”Ma bucur de fiecare intalnire (…), atunci cand exista un dialog, mai ales intre aceste doua…

- Cancelarul german, Angela Merkel, si presedintele francez, Emmanuel Macron, au convenit marti asupra crearii unui buget comun al zonei euro si au avansat o propunere comuna ce vizeaza aspecte ale crizei migratiei, decizii anuntate la o conferinta de presa comuna dupa intrevederea lor desfasurata…

- Cancelarul german Angela Merkel a respins miercuri ideea refacerii Grupului Celor Opt (G8) state industrializate, din care Rusia a fost data afara dupa ce a anexat Crimeea in 2014, relateaza The Associated Press.Un parlamentar din cadrul Partidului Alternativa pentru Germania (AfD), Michael…