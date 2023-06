Stiri pe aceeasi tema

- Avem dovada clara a faptului ca Dragoș Bilteanu vrea sa-l faca și pe fiul lui afacerist, dupa ce paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul 1 de știri mondene din Romania, a fost pe „urmele” lui și l-au surprins in ipostaze cu adevarat rare. Iata unde l-a dus pe baiatul sau, dar și cum au fost cei doi filmați…

- Bianca Dragușanu este una dintre cele mai iubite și apreciate apariții din showbiz-ul romanesc! Deși are un program incarcat și e implicata intr-o mulțime de proiecte, diva reușește sa iși faca timp și sa fie atenta la nevoile persoanelor pe care le iubește. Paparazzii celui mai tare site de știri mondene…

- Astazi, sora lui Gabi Badalau, Sabina, iși sarbatorește ziua de naștere. Gabi Badalau a postat mai multe imagini de la petrecerea organizata pentru tanara, la care a venit insoțit de Bianca Dragușanu. Cei doi par sa se bucure de timpul petrecut in familie, dupa cum se poate observa in postarile omului…

- Am aflat ce se ascunde, de fapt, in spatele mesajelor dubioase postate de Bianca Dragușanu și de Gabi Badalau, in urma cu puțin timp, pe rețelele sociale. Cine este persoana care și-a bagat coada in iubirea celor doua vedete din showbiz-ul romanesc.

- Dupa ce și-au aruncat cuvinte grele una alteia și și-au adus acuzații grave, Bianca Dragușanu a decis sa mute scandalul cu Claudia Patrașcanu in instanța. Astfel, blondina i-a deschis proces fostei soții a lui Gabi Badalau. Printr-o ordonanța președințiala, Bianca Dragușanu cerea Claudiei Patrașcanu…

- Claudia Patrașcanu, in varsta de 44 de ani, s-a mutat in noua casa pe care și-a construit-o și a publicat primele imagini cu locuința. Artista a marturisit ca cei doi baieți ai sai și ai lui Gabi Badalau așteapta cu nerabdare sa se mute in noua casa.Fosta soție a lui Gabi Badalau a pus la punct ultimele…

- Claudia Patrașcanu a facut noi declarații despre procesul pe care i l-a intentat Bianca Dragușanu pentru defaimare. Cele doua ar trebui sa se intalneasca astazi la Tribunalul din Constanța, anunța Spynews . Pe 1 martie a fost primul termen al procesului dintre Bianca Dragușanu și Claudia Patrașcanu,…