Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut consultari, joi, in format videoconferinta, cu omologul danez, Jeppe Kofod, context in care a subliniat necesitatea dezvoltarii cooperarii economice. MAE informeaza intr-un comunicat transmis AGERPRES ca cei doi oficiali au exprimat interesul pentru…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a afirmat luni, inainte de reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, ca este necesara "o discutie legata de o abordare mai strategica a UE in ceea ce priveste Rusia". Relatia UE - Rusia este una…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni pe David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti. Potrivit unui comunicat MAE, Aurescu a evidentiat importanta pe care Romania o acorda dezvoltarii si aprofundarii in continuare a Parteneriatului…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit luni pe David Muniz, insarcinatul cu afaceri ad interim al Ambasadei Statelor Unite la Bucuresti. Potrivit unui comunicat MAE transmis AGERPRES, Aurescu a evidentiat importanta pe care Romania o acorda dezvoltarii si aprofundarii…

- Ministrul spaniol al Afacerilor Externe, Arancha Gonzalez Laya, se va afla miercuri intr-o vizita oficiala in Romania. Vizita are loc in contextul celebrarii, in 2021, a 140 de ani de relatii diplomatice Romania - Spania. Totodata, vizita va pregati prima reuniune comuna a celor doua guverne, planificata…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a participat luni, la Bruxelles, la reuniunea sefilor diplomatiilor din statele membre ale Uniunii Europene, discutiile vizand strategia de distribuire de vaccinuri anti-COVID catre tari din afara UE, cazul Navalnii si recentele proteste din Rusia, relatiile…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, l-a primit, vineri, pe directorul executiv al Autoritatii Europene a Muncii (ELA), ambasadorul Cosmin Boiangiu, context in care a exprimat sprijinul Romaniei pentru operationalizarea completa si pentru functionarea eficienta a ELA, care isi va transfera…

- Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut o convorbire telefonica, vineri, cu omologul spaniol, Arancha Gonzalez Laya, prilej cu care a fost confirmat caracterul "substantial" al Parteneriatului strategic dintre cele doua tari, evocandu-se si aniversarea, in 2021, a 140 de ani de la stabilirea…