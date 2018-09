Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, a avut o intrevedere astazi, 24 august 2018, cu ministrul afacerilor externe, cooperarii și Comunitații Africii de Est din Rwanda, Louise Mushikiwabo, aflata in vizita de lucru in Romania.

- Prim ministrul Viorica Dancila a primit o astazi, la Palatul Victoria, pe Karin Kneissl, ministrul afacerilor externe al Republicii Austria, aflata in vizita in Romania.In cadrul convorbirilor a fost subliniat nivelul bun al relatiilor dintre Romania si Republica Austria atat in plan bilateral, cat…

- Presedintele Camerei Deputatilor, Liviu Dragnea, s-a întâlnit cu ministrul de stat pentru Afaceri Europene în cadrul Ministerului federal german de Externe, Michael Roth, în cadrul întrevederii fiind abordate prioritatile

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit vineri, 6 iulie 2018, pe viceprim-ministrul și ministrul afacerilor externe al Republicii Socialiste Vietnam, E.S. domnul Pham Binh Minh, aflat in vizita oficiala la București. In cursul convorbirilor, premierul roman a exprimat aprecierea pentru colaborarea…

- Prim-ministrul Viorica Dancila l-a primit astazi, 5 iulie, pe Edgars Rinkevics, ministrul afacerilor externe al Republicii Letonia, aflat in vizita in Romania. Vizita oficialului leton are loc in anul in care ambele state sarbatoresc Centenarul și se inscrie in dinamica unui dialog constant la nivel…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, l a primit astazi, 26 iunie 2018, pe ambasadorul Lamberto Zannier, Inalt Comisar OSCE pentru Minoritati Nationale ICMN OSCE , in cadrul vizitei pe care oficialul Organizatiei pentru Securitate si Cooperare in Europa o efectueaza in Romania, in perioada…

- Ministrul afacerilor externe, Teodor Melescanu, s-a intalnit joi, 21 iunie 2018, cu ministrul afacerilor externe al Republicii Unite Tanzania, Augustine Philip Mahiga, aflat in vizita oficiala in tara noastra. In cadrul intrevederii, seful diplomatiei romane a subliniat dorinta Romaniei de a relansa…

- Vicepremierul pentru implementarea parteneriatelor strategice ale Romaniei, Ana Birchall, a avut luni o intrevedere cu delegatia biroului pentru resurse energetice din Departamentul de Stat al SUA, ocazie cu care s-a discutat despre cooperarea in cadrul proiectelor de interes comun. "Am avut o intrevedere…