#insulina100/ Activitatea de pionierat care a dus la descoperirea insulinei In 1889, medicii germani Joseph von Mering si Oskar Minkowski au descoperit ca, daca indeparteaza pancreasul unui caine, animalul dezvolta simptome de diabet si moare la putin timp dupa aceasta. Aceasta descoperire i-a ajutat pe oamenii de stiinta sa inteleaga rolul pancreasului in reglarea nivelului glucozei din sange, conform portalului de stiri si informatii medicale medicalnewstoday.com.



In 1910, fiziologul englez Sir Edward Albert Sharpey-Schafer a lansat ipoteza ca diabetul apare atunci cand din organism lipseste o anumita substanta chimica produsa de pancreas. El a numit aceasta… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

