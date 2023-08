Stiri pe aceeasi tema

- Dupa ce a ajuns in resort, Razvan Kovacs și-a dorit sa petreaca timp cu Daria Cuflic, moment in care i-a marturisit ca s-a sarutat cu Livia Marinescu. Ispita a parut deranjata de gestul ei, concurentul spunand ca a fost doar ceva de moment.

- Daria Cuflic s-a enervat peste masura pe Razvan Kovacs in episodul 16 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 11 august 2023. Ispita feminina nu s-a mai putut abține și a rabufnit, dupa ce a aflat de sarutul dintre concurent și Livia Marinescu.

- Cu toate ca in urma cu o ediție parea furios ca Daria Cuflic a cedat locul ei Liviei Marinescu pentru date. iata ca Razvan Kovacs s-a simțit bine in compania ispitei. Ba mai mult, concurentul nu a ezitat sa faca unele gesturi pe care Livia Marinescu le considera deplasate.

- Radu Valcan e prezent in ediția din seara aceasta de la „Insula Iubirii” la cea mai neașteptata confruntare dintre Razvan Kovacs si ispita Romeo. Cei doi au ocazia inedita sa discute prima oara, fata in fata, dupa evenimentele petrecute in cele doua resorturi.In episodul de aseara de la „Insula Iubirii”…

- In ediția din aceasta seara, flacara ispitei s-a aprins pe insula fetelor, ceea ce inseamna ca unul dintre concurenți a depașit limitele. Ema Oprișan și-a vazut iubitul in tandrețuri cu Daria Cuflic, marturisind ca nu se aștepta ca el sa mearga atat de departe.

- Dupa ce, in urma cu o ediție, Daria a aflat ca Razvan Kovacs a incercat sa o sarute și pe ispita Roxana, se pare ca situația dintre cei doi s-a mai calmat sau, cel puțin, așa au dat de ințeles cei doi. Concurentul i-a propus ispitei sa doarma in camera lui, dupa ce s-au intors din club.

- Razvan Kovacs și Daria Cuflic s-au apropiat tot mai mult, așa ca, barbatul nu a ezitat sa intre in camera in care se afla ispita. Gestul nu a fost deloc pe placul ei, spunand ca iși dorea sa se odihneasca, nu sa il vada pe Razvan Kovacs in camera ei.

- Ema Oprișan a cerut sa discute cu ispita Romeo Vasiloni, dupa ce a vazut imaginile cu Razvan Kovacs de la bonfire in ediția 10 din sezonul 7 Insula Iubirii de pe 21 iulie 2023. Concurenta a vrut sa-l informeze pe barbat ca urmeaza sa paraseasca insula din cauza lucrurilor pe care iubitul ei le-a facut…