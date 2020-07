Stiri pe aceeasi tema

- Mai mulți jandarmi italieni au fost arestați, iar secția lor a fost inchisa dupa ce o ancheta a dezvaluit o mulțime de presupuse infracțiuni care aveau loc chiar in carzarma, relateaza BBC. Carabinieri din Piacenza sunt suspectați de trafic de droguri, mita și tortura. Cazul a șocat procurorii și rezidenții…

- Mexicul a devenit duminica a patra tara cu cel mai mare numar de decese de COVID-19, inaintea Italiei, potrivit unui bilant stabilit de France Presse din surse guvernamentale, potrivit Agerpres."Exista 299.750 de cazuri confirmate de contaminare in Mexic si 35.006 decese", au declarat autoritatile…

- Romania se afla in prezent pe locul patru in UE, intr-un top al țarilor cu cele mai multe cazuri COVID noi din ultimele doua saptamani, in funcție de populație, arata un raport al Centrului European pentru Controlul și Prevenția Bolilor (ECDC). Asta deși la noi in țara numarul de teste a ramas stabil,…

- In ultimele 24 de ore au fost confirmate in Italia 126 de noi cazuri de COVID-19, dintre care 78 in regiunea Lombardia, totalul imbolnavirilor ajungand astfel la 240.436. Continua de asemenea scaderea numarului pacientilor internati la terapie intensiva, numai 96 fiind in prezent in aceasta…

- Acesta este cel mai redus bilant al victimelor dupa 28 februarie, numarul total al deceselor asociate COVID-19 de la inceputul epidemiei ajungand in aceasta tara la 34.744, conform Protectiei Civile italiene, relateaza luni agentia EFE, citata de agerpres. De asemenea, tot in ultimele 24 de ore au fost…

- Situația din Milano , capitala economica a Italiei, „este o bomba” din cauza numarului mare de persoane infectate care circula, cu riscul de a provoca un nou val de contagiuni, a estimat vineri, reputatul virusolog Massimo Galli. „Au fost multe persoane care au ramas inchise acasa in condițiile in care…

- Situația din Milano, capitala economica a Italiei, „este un pic exploziva” din cauza numarului mare de persoane care ”se reîntorc în circulație”, cu riscul de a provoca un nou val de contagiuni, a estimat vineri un renumit virolog itaian pentru La Repubblica, citeaza…

- Italia a ajuns, ieri, la peste 200.000 de cazuri de COVID-19, cu mai mult de 27 de mii de morti si aproape de 69 de mii de vindecari. Numarul bolnavilor internati in sectiile de terapie intensiva continua sa scada, cu 93 mai putini pentru un total de 1.863. Decesele au ajuns la 27.359.382 in ultimele…