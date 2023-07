Insulă de gunoaie în mijlocul pârâului Dâmbu, un focar de infecţie în plină vară! V.S. Periodic, albia paraului Dambu, singura apa curgatoare care strabate Ploieștiul, se umple de gunoaie. Insa zona preferata de exemplare bipede care se cred oameni este cea de sub pasarela metalica din dreptul strazii Pielari, care face legatura cu strada Apelor. Sub aceasta pasarela apar deseori resturi menajere sau din construcții, imbracaminte aruncata de-a valma sau in saci de rafie! In aceasta perioada, de final de iulie, insa, aici a aparut o adevarata insula de mizerie. Dupa cum se poate observa și din imagini, ”bipezii” au aruncat inclusiv un tomberon de gunoi, utilizat, probabil, la… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

