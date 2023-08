Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 63 de ani și soția lui in varsta de 57 de ani, ambii din comuna doljeana Sopot, s-au intoxicat dupa ce au dat dat seara cu spray de insecte in dormitor. Starea lor s-a agravat, a doua zi dimineața au fost dusi la spital și seara au murit, a transmis Poliția Dolj.Incidentul s-a petrecut…

- Politistii de la Sectia 3 Craiova au dispus retinerea a doi tineri de 24 si 32 de ani, acuzati de lovire sau alte violente, amenintare, tulburarea ordinii si linistii publice si folosirea de obiecte periculoase. Potrivit oamenilor legii, luni dupa-amiaza, cei doi au agresat trei tineri cu varstele cuprinse…

- Un șofer care a depașit coloana de masini, care astepta la semafor, și a condus cu peste 100 km/ora in zone rezidentiale a fost urmarit de politisti , pe un drum judetean din Dolj. Un sofer care a depasit o coloana de masini oprite la un semafor, pe un drum judetean din Dolj, a fost urmarit de politisti,…

- Judecatoria Craiova a dipus, vineri, arestarea preventiva a unui minor de 15 ani, acuzat de lovire sau alte violente și distrugere. Reprezentanții IPJ Dolj au explicat ca, in noaptea de 13 spre 14 iunie , minorul a impușcat cu un pistol airsoft un tanar de 18 ani. Incidentul a avut loc pe strada Felix…

- Politistii din cadrul Biroului pentru Protectia Animalelor au efectuat, astazi, trei percheziții, doua in municipiul Craiova și una in comuna Melinești. Un barbat de 32 de ani, din Craiova, in calitate de medic veterinar, este banuit ca in perioada 2021-2022 ar fi efectuat intervenții chirurgicale asupra…

- Judecatoria Craiova a dispus arestarea preventiva a unui barbat de 35 de ani, din Craiova, suspectat de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Potrivit oamenilor legii, suspectul ar fi agresat doua persoane, sot si sotie. Incidentul a avut loc duminica, pe bulevardul Nicolae…

- Ofiterii Serviciului de Investigatii Criminale au retinut un barbat de 35 de ani, din Craiova, acuzat de lovire sau alte violente si tulburarea ordinii si linistii publice. Potrivit oamenilor legii, suspectul a agresat doua persoane, sot si sotie. Incidentul a avut loc duminica, pe bulevardul Nicolae…

- Polițiștii gorjeni au fost implicați, duminica, in urmarirea unui vehicul condus de un barbat din Dolj. Tanarul, de 30 de ani, din Poiana Mare, a refuzat sa opreasca la semnalul polițiștilor. Aceștia din urmp aveau instituit un filtru in zona Stoina. „Polițiști din cadrul Secției 8 Poliție Rurala Stoina,…